Синоптик назвал регион Украины, которому грозит зимний погодный удар

Закарпатью грозит непогода, предупредили синоптики / УНИАН

Погода на Закарпатье на завтра – на среду, 20 января, спрогнозирована неблагоприятная – ожидается значительный снег.

В Карпатах возможен сильный ветер – 15-20 м/с, и метели, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Синоптики добавили, что из-за ухудшения погодных условий возможно нарушение движения транспорта.

Прогноз погоды на завтра для Закарпатской области:

Ночью -3…-5, снег;

Днем 0…+2, снег с дождем.

Закарпатью грозит непогода, предупредили синоптики / meteo.gov.ua