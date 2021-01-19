Синоптик назвал регион Украины, которому грозит зимний погодный удар

Прогноз погоды для одной области очень нерадужный, может усложниться движение транспорта.
Погода на Закарпатье на завтра – на среду, 20 января, спрогнозирована неблагоприятная – ожидается значительный снег.
В Карпатах возможен сильный ветер – 15-20 м/с, и метели, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
Синоптики добавили, что из-за ухудшения погодных условий возможно нарушение движения транспорта.
Прогноз погоды на завтра для Закарпатской области:
- Ночью -3…-5, снег;
- Днем 0…+2, снег с дождем.
- Напомним, погода в Украине в январе 2020 резко изменилась – выпал снег и ударил серьезный мороз.
- Синоптики поделились, что в некоторых областях морозы отступят 22 января.
Автор: Екатерина Присяжнюк