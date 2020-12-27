Синоптик назвал регионы Украины, которым грозит самая противная погода

В понедельник самая противная погода грозит трем регионам Украины / УНИАН

Погода в Украине завтра – в понедельник, 28 декабря, в ряде областей прогнозируется самая противная – будет идти дождь с мокрым снегом.

Непогода ожидается на Кировоградщине, на Черкасчине и на Киевщине, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Синоптики добавили, что в этих областях минимальная ночная температура ожидается -4 градуса.

Прогноз погоды на завтра – какая синоптическая ситуация светит Кировоградщине:

Ночью -2…-4, без существенных осадков;

Днем +1…+3, дождь с мокрым снегом.

Прогноз на понедельник для Черкасчины:

Ночью -2…-4, без существенных осадков;

Днем +1…+3, дождь с мокрым снегом.

Прогноз на завтра для Киевской области:

Ночью -2…-4, без существенных осадков;

Днем 0…+2, дождь с мокрым снегом.

В понедельник самая противная погода грозит трем регионам Украины / meteo.gov.ua