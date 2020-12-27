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Синоптик назвал регионы Украины, которым грозит самая противная погода

27 декабря 2020, 09:27
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Ряд областей нашей страны накроет непогода, предупредили в Гидрометцентре.

В понедельник самая противная погода грозит трем областям Украины – Погода Украина завтра
В понедельник самая противная погода грозит трем регионам Украины / УНИАН

Погода в Украине завтра – в понедельник, 28 декабря, в ряде областей прогнозируется самая противная – будет идти дождь с мокрым снегом.

Непогода ожидается на Кировоградщине, на Черкасчине и на Киевщине, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Синоптики добавили, что в этих областях минимальная ночная температура ожидается -4 градуса.

Прогноз погоды на завтра – какая синоптическая ситуация светит Кировоградщине:

  • Ночью -2…-4, без существенных осадков;
  • Днем +1…+3, дождь с мокрым снегом.

Прогноз на понедельник для Черкасчины:

  • Ночью -2…-4, без существенных осадков;
  • Днем +1…+3, дождь с мокрым снегом.

Прогноз на завтра для Киевской области:

  • Ночью -2…-4, без существенных осадков;
  • Днем 0…+2, дождь с мокрым снегом.
Погода Украина – карта от Гидрометцентра
В понедельник самая противная погода грозит трем регионам Украины / meteo.gov.ua
  • Ранее синоптик Наталья Диденко составила прогноз погоды для Украины на последние дни декабря.
  • Эксперт сообщила, что с 29 числа в нашей стране потеплеет. По ее сведениям, потепление затронет и ночь на 1 января 2021 года.
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