Синоптик назвал регионы Украины, которым грозит самая противная погода

Ряд областей нашей страны накроет непогода, предупредили в Гидрометцентре.
Погода в Украине завтра – в понедельник, 28 декабря, в ряде областей прогнозируется самая противная – будет идти дождь с мокрым снегом.
Непогода ожидается на Кировоградщине, на Черкасчине и на Киевщине, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
Синоптики добавили, что в этих областях минимальная ночная температура ожидается -4 градуса.
Прогноз погоды на завтра – какая синоптическая ситуация светит Кировоградщине:
- Ночью -2…-4, без существенных осадков;
- Днем +1…+3, дождь с мокрым снегом.
Прогноз на понедельник для Черкасчины:
- Ночью -2…-4, без существенных осадков;
- Днем +1…+3, дождь с мокрым снегом.
Прогноз на завтра для Киевской области:
- Ночью -2…-4, без существенных осадков;
- Днем 0…+2, дождь с мокрым снегом.
- Ранее синоптик Наталья Диденко составила прогноз погоды для Украины на последние дни декабря.
- Эксперт сообщила, что с 29 числа в нашей стране потеплеет. По ее сведениям, потепление затронет и ночь на 1 января 2021 года.
Автор: Екатерина Присяжнюк