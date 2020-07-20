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Погода на Казанскую Летнюю 2020: кому в Украине ждать дождей

Прогноз погоды в Украине на 21 июля 2020 обещает ряду территорий грозы и град.

20 июля 2020, 12:39
Синоптик обещает, что погода в Украине завтра будет термокорректной
Синоптик обещает, что погода в Украине завтра будет термокорректной / 1zoom.ru

Погода в Украине 21 июля 2020, то в праздник Казанская Летняя 2020, будет с дождями. И это хорошо: дождь на Казанскую – это добрая примета.

Погода в Украине уже сегодня сулит дожди и грозы югу страны, а также частично Кропивницкой области и Днепр с районами, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Во вторник днем ожидаются грозовые дожди (местами со шквальным ветром и градом): они пройдут на западе и севере Украины. А вот на востоке, юге и в большинстве регионов центра будет сухо.

Читайте такжеКазанская Летняя: какой сегодня праздник 21 июля, приметы, имениныВоздух 21 июля прогреется до +25-30 градусов, жарче будет на юге – местами до +33 градусов, а прохладнее на западе – до +22-27 градусов.

Погода в Киеве завтра, 21 июля 2020, обещает чередовать грозы с солнечными просветлениями. В период дождей ветер будет порывистым. Термометры покажут "практически идеальные" +27-28 градусов.

"В середине недели немного похолодает. Конечно, потом еще потеплеет, но в ближайшей перспективе сильной жары не видно. Наше лето – термокорректное", – отметила Диденко.

Напомним, синоптик Леонид Горбань рассказал, что в Украине последние дни июля будут дождливыми, но теплыми, температура установится на уровне +27-29 градусов. По его прогнозу, такая погода сохранится и в начале августа.

В свою очередь доктор физико-математических наук в области метеорологии Национальной Академии наук Украины, профессор Вазира Мартазинова заявила, что Украина уже выходит из зоны похолодания. По ее словам, в августе 2020 снова "ожидаются высокие температуры".

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