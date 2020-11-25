Синоптик обещает "красивенную" погоду в четверг – и грустные выходные

Погода в Украине в ближайшие 3 дня сменит милость на гнев.
Погода в Украине 26 ноября 2020 будет практически без осадков, за исключением крайнего севера. Синоптик Наталья Диденко назвала такие синоптические условия "красивенными": без противных ветров и температурных минусов – зато с красивыми деревьями и до сих пор зеленой травой.
Завтра днем в большинстве областей Украины ожидается от +4 градусов до +8 градусов (как и сегодня), в Крыму – до +10 градусов. Холоднее будет на востоке – около +2-4 градусов.
Погода в Киеве завтра, 27 ноября 2020, еще будет комфортной (около +5 градусов) и сухой. А вот на выходных в столице похолодает, в город придут осадки: вероятны дождь со снегом.
Погода в Украине: последние новости
- Снега украинцам не видать: синоптик удивил прогнозом на ближайшие пару лет. По словам синоптика, сильные морозы в Украине станут редкостью.
- Синоптики дали прогноз по первому снегу в областях. По-настоящему зимние осадки ожидаются в северо-восточном регионе страны.
- Также синоптики озвучили прогноз погоды на Новый год 2021. Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди.
Автор: Диана Беловодская