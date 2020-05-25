Синоптик дала противный прогноз погоды для Киева и Украины на вторник

Синоптик объяснила, какой будет погода в Украине завтра 26 мая 2020 / 1zoom.ru

Погода в Украине завтра, 26 мая 2020, еще будет холодной. Потепления не стоит ждать до самого конца мая, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Ближайшей ночью украинцев ждут +6-12 градусов. Вдвое теплее будет днем – до +13-17 градусов, местами на юге и на Закарпатье – около +17-20 градусов.

Погода в Киеве завтра, 26 мая 2020, также будет холодной и с дождями. Этой ночью термометры покажут +10 градусов, а во вторник днем +14 градусов.

"Со среды и до конца недели в столице все же потеплеет, правда, с небольшими колебаниями. А так, чтобы наконец почувствовать, что человеческое тепло бывает – с 1-2 июня мы доберемся до +20 градусов и даже попробуем их перемахнуть", – пообещала синоптик.

Ранее синоптик ошарашила прогнозом на неделю. По словам народного синоптика, незначительного потепления стоит ждать не раньше среды, 27 мая.

Как ранее писал Главред, в Карпатах 24 мая внезапно выпал снег. Осадки зафиксированы на горе Поп Иван Черногорский.