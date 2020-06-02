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Погода на Троицу 2020: кому в Украине ждать +30°, а кому дожди

2 июня 2020, 15:34

Температура по всей Украине ожидается выше +22 градусов.

Синоптик объявил, какой будет погода в Украине на Троицу 7 июня 2020
Синоптик объявил, какой будет погода в Украине на Троицу 7 июня 2020 / 1zoom.ru

Погода в Украине 7 июня 2020, когда отмечается Троица 2020, будет теплой. Однако ряду регионов грозят дожди.

Прогноз погоды от УНИАН обещает, что без осадков останутся восток и юг Украины. При этом в восточных регионах будет теплее (до +30 градусов), а в южных – ожидается переменная облачность и до +28 градусов.

Дожди на Троицу 2020 выпадут на западе, в центре и на севере страны. В западных областях при этом будет до +22 градусов, а в северных – до +24 градусов. В центральных регионах температура воздуха прогнозируется на уровне +26 градусов.

Напомним, в этом году Троица 2020 и католическая, и православная отмечаются в один день. Детальнее читайте в нашем материале Как правильно празднуется Троица в 2020 году – от даты до традиций.

Ранее синоптик дал прогноз на июнь 2020. Нельзя сказать, что месяц окажется холодным, но и жары тоже не будет.

Также народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ждать украинцам от погоды в июне 2020. По его словам, июнь начнется и завершится дождями – осадки ожидаются в конце каждой недели.

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Сейчас вы просматриваете новость «Погода на Троицу 2020: кому в Украине ждать +30°, а кому дожди». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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