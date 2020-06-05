Грозы и духота при +30°: какая погода ждет украинцев в ближайшие дни

Синоптик - погода на Троицу 2020 в Украине будет с грозой и жарой +30° / УНИАН

Погода в Украине завтра, 6 июня 2020, будет уже достаточно теплой. А вот погода на Троицу 2020 – даже душной, с жарой до +30 градусов, а местами – с грозами. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В субботу прохладнее всего будет на западе страны и в Житомирской области – порядка +18-23 градусов. Средняя температура по стране – около +24-29 градусов.

Дожди с грозами еще позаливают север и выборочно центр и запад Украины. На остальных территориях – сухо.

Погода на Троицу 2020 (она выпала на 7 июня) будет сухой и жаркой – до +25-30 градусов – везде, кроме западных областей – тут ожидаются грозовые дожди и +21-24 градуса.

Погода в Киеве завтра, 6 июня 2020, будет дождливой (вплоть до гроз) и теплой – до +25 градусов.

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Ранее Диденко сообщала, что до конца недели в Украине усилится потепление, ожидается до +28 градусов.

Напомним, Киеву спрогнозировали перемену погоды. В столице скоро прекратятся осадки, сообщили в Укргидрометцентре.