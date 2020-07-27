Ждем под +40°: синоптик рассказала, когда закончится жара в Украине

Синоптик - Погода в Украине грозит жарой под +40° / Reuters

Погода в Украине на ближайшие 3 дня установится жаркая. Прогноз погоды на 28 июля обещает до +33 градусов. Дальше – термометры поднимутся еще выше.

Немного прохладнее будет лишь на западе – в пределах +25-28 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко.

А вот в среду, 29 июля, температура на юге, на востоке и в Центре страны достигнет +33-36 градусов.

При этом ливни сегодня ожидаются на юге, а завтра – в Крыму и в южных областях, на Запорожье, в Донецкой и Луганской, а также в Житомирской, Ровенской и Винницкой областях.

Погода в Киеве 28 июля будет сухой и жаркой – до +32 градусов. Похолодание ожидается не раньше четверга, 30 июля, когда грозовые дожди опустят температурные показатели до +25 градусов.

Ранее синоптик рассказал, какой будет погода в августе 2020. Средняя месячная температура воздуха составит +19-24 градуса, говорит прогноз погоды. В ряде регионов ожидаются заморозки на поверхности почвы.