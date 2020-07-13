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Первый уровень опасности: где в Украине сегодня опасная погода

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Украины.

13 июля 2020, 09:23
Синоптик - погода в Украине сегодня подарила штормовое предупреждение
Синоптик - погода в Украине сегодня подарила штормовое предупреждение / Reuters

Погода в Украине сегодня, 13 июля, будет крайне неблагоприятной в большинстве регионов страны. Штормовое предупреждение синоптики объявили по всем областям, кроме запада.

Украинцев предупредили о сильных порывах ветра и даже граде.

"13 июля в Украине, за исключением западных областей, грозы, на востоке местами град, в центральных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", – сообщают Укргидрометцентр и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на июль 2020 – когда скрутит и как спастисьКроме того, на востоке и юге, а также в Днепропетровской области сегодня преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды до осени. В середине августа в Украину придет прохлада, прогнозирует он.

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