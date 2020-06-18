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Грозы, град и +33°: прогноз погоды в Украине обещает душную пятницу

Погода на выходные в Украине тоже будет жаркой и с осадками.

18 июня 2020, 15:48
Синоптик - Погода в Украине снова будет с грозами и жарой
Синоптик - Погода в Украине снова будет с грозами и жарой / 1zoom.ru

Погода в Украине завтра, 19 июня 2020, снова будет жаркой и с грозовыми дождями.

Синоптик Наталья Диденко обещает, что дожди и ливни – вместе со шквальным ветром и градом – наиболее вероятны на западе Украины, местами на севере, а также в Одесской, Винницкой и Харьковской областях, в Крыму.

Без осадков остаются Луганская и Донецкая области, большая часть центра и юга Украины.

Ветер умеренно будет дуть с востока. Термометры покажут днем порядка +26-30 градусов, на востоке – до +33 градусов, на западе – в пределах +24-28 градусов.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на июнь 2020 – даты и как защититьсяПогода в Киеве завтра, 19 июня, будет без осадков ночью – и с дождями и грозами днем. На смену ночным +17-20 градусов придет дневная температура до +30 градусов.

Аналогичная погода ждет украинцев и в ближайшие выходные.

Ранее ученые предрекли аномальную жару и назвали ее причины. На увеличение температуры воздуха влияют несколько факторов.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань говорил, что погода в Украине в июне 2020 года до 20 числа ожидается достаточно жаркая, а с 21 числа и до конца месяца температура повысится и может составить до +34 градусов.

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