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Синоптик пообещала погодную "какабеку" на сегодня и уточнила прогноз на Новый год

28 декабря 2020, 06:46
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В первый день рабочей недели погода в Украине будет ветреной.

погода, гололед
Сегодня в Киеве ожидается налипание мокрого снега и гололед / Фото Reuters

Погода в Украине сегодня, 28 декабря, будет очень ветреной. Ветер может усилиться до штормовых значений. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

Погода на сегодня

В понедельник ветер ожидается юго-восточного направления, до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. При этом температура воздуха днем в Украине будет плюсовой: от 0 до +4 градусов. В западных областях и в Одесской области столбики термометров поднимутся до +5… +9 градусов, в восточной части, Днепропетровской, Полтавской и Сумской ожидается от -1 до 4 градусов, написала синоптик в Facebook.

Дожди, местами с мокрым снегом, пройдут в большинстве областей Правобережья, на Левобережье - без существенных осадков.

Погода в Киеве сегодня

Погода в Киеве в понедельник, 28 декабря, также будет ветреной, местами возможен мокрый снег, налипание мокрого снега и гололед.

"Погода - такая какабека, особенно для повышенного предпраздничного трафика на дорогах", - отметили Диденко и посоветовала пользоваться общественным транспортом вместо личного автомобиля.

Погода в Украине на Новый год 2021

По словам Диденко, тенденция на 31 декабря: теплая погода.

"С осадками будем определяться постепенно. Хотя понятно, какие могут быть осадки за дневной температуре воздуха +5…+10 градусов, на Востоке +2…+5 градусов", - написала синоптик.

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Напомним:

  • Ранее синоптики составили детальный прогноз погоды на Новый год в Украине.
  • Народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что погода на Новый год в Украине не сильно порадует зимней сказкой. Накануне праздника ожидается дождь, температура воздуха днем будет плюсовая.​
  • Погода в Украине в январе удивит украинцев. Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что в страну придут сильные морозы в начале 2021 года.

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