Синоптик пообещала погодную "какабеку" на сегодня и уточнила прогноз на Новый год

В первый день рабочей недели погода в Украине будет ветреной.
Погода в Украине сегодня, 28 декабря, будет очень ветреной. Ветер может усилиться до штормовых значений. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.
Погода на сегодня
В понедельник ветер ожидается юго-восточного направления, до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. При этом температура воздуха днем в Украине будет плюсовой: от 0 до +4 градусов. В западных областях и в Одесской области столбики термометров поднимутся до +5… +9 градусов, в восточной части, Днепропетровской, Полтавской и Сумской ожидается от -1 до 4 градусов, написала синоптик в Facebook.
Дожди, местами с мокрым снегом, пройдут в большинстве областей Правобережья, на Левобережье - без существенных осадков.
Погода в Киеве сегодня
Погода в Киеве в понедельник, 28 декабря, также будет ветреной, местами возможен мокрый снег, налипание мокрого снега и гололед.
"Погода - такая какабека, особенно для повышенного предпраздничного трафика на дорогах", - отметили Диденко и посоветовала пользоваться общественным транспортом вместо личного автомобиля.
Погода в Украине на Новый год 2021
По словам Диденко, тенденция на 31 декабря: теплая погода.
"С осадками будем определяться постепенно. Хотя понятно, какие могут быть осадки за дневной температуре воздуха +5…+10 градусов, на Востоке +2…+5 градусов", - написала синоптик.
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