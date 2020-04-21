Погода в Украине до конца апреля: синоптик дал неожиданный прогноз

Синоптик удивил прогнозом до конца апреля 2020 / УНИАН

Синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло рассказал, какой будет погода в Украине до конца апреля 2020 года.

По его прогнозу, до конца месяца в Украине ожидается сложная погода – ночью возможны заморозки, а днем температура воздуха составит от +10 до +15.

Мурмыло утверждает, что такая погода в апреле 2020 - в рамках нормы и немного ниже.

"Для людей холодно, но по климатическим нормам температура совсем не намного ниже", - сказал синоптик изданию Обозреватель.

Не исключено, что в оставшиеся дни апреля выпадет даже мокрый снег, говорит прогноз погоды. Также местами пройдут дожди, но они будут небольшими.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что погода в Украине в мае 2020 года неприятно удивит украинцев. По его словам, после двух месяцев относительного тепла в мае сразу начнется аномальная жара и засуха.