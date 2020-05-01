Опять похолодание: в Украине меняется погода

Синоптик предупредила о похолодании в Украине в мае 2020 / fishki.net

Погода в Украине 2 мая 2020 основную порцию дождей выдаст западу страны, захватив еще Винницкую и Житомирскую области.

Местами дожди, вероятно, помочат землю Сумщины, Харьковщины и кое-где в Одесской области, добавила синоптик Наталья Диденко. А вот на востоке, юге и в центре в основном будет сухо.

Градусники в субботу покажут +18-24 градуса, поменьше на западе – до +14-18 градусов, погорячее на востоке, а также в Днепре, Кропивницком и их районах – до +26 градусов.

Погода в Киеве завтра будет теплой – до +22 градусов. Дождей ждать не стоит.

"Воскресенье-понедельник построят теплыми, а со вторника ожидается похолодание", – прогнозирует Диденко.

Ранее синоптик ошарашил прогнозом на май 2020. Последний месяц весны ожидается жарким и засушливым.