Побьет градом и смоет дождями: украинцам дали штормовое предупреждение

Синоптик предупредил про штормовое предупреждение по всей Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 4 мая во второй половине дня резко испортится: по всей стране объявлено штормовое предупреждение.

Украинцев предупредили про град и грозы. Также усилится ветер – шквальные порывы местами будут достигать 15-20 м/с.

Синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык пояснил, что температура ночью по Украине ожидается на уровне +7-13 градусов, а днем +17-22 градусов. Теплее будет на востоке и юге – до +25 градусов днем.

А вот погода в Украине 5-6 мая 2020 будет более холодной: ночью столбики термометров опустятся до +3-5 градусов. Днем стоит ожидать максимум +18 градусов. Исключение – традиционно украинские восток и юг: тут ожидается до +22 градусов.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен на юге и востоке страны, а также в Днепропетровской, Хмельницкой, Кировоградской и Ровенской областях.

На Закарпатье из-за гроз ожидается повышение уровня воды в реках.

Напомним, в Украине в ближайшие дни ожидается дождливая погода с грозами, в Карпатах возможен мокрый снег и заморозки.