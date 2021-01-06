Синоптик предупредил украинцев о погодных неприятностях на Рождество

Погода на завтра обещает неприятные сюрпризы / Фото Reuters

Погода в Украине на Рождество 2021 ухудшится. В частности, на 7 января синоптик прогнозирует дожди с мокрым снегом, а 8 января ожидается снег и гололедица.

"7 января ночью в юго-западной части, днем ​​в большинстве областей дожди, местами с мокрым снегом, в южных и центральных областях местами значительные осадки; 8 января в северных, восточных, ночью в центральных областях мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, на остальной территории - без осадков", - говорится в сообщении на сайте ГосЧС.

Синоптики Украинского гидрометцентра уточнили, что осадки 7 января ожидаются днем, местами - сильные, ночью - без осадков. Температура ночью и днем будет колебаться от ​​0 до +5 градусов, в южных областях днем ​​6-11 градусов тепла.

Прогноз погоды на 7 января 2021 / meteo.gov.ua

Погода в Киеве и области 7-8 января будет облачной. 7 января ночью без осадков, днем ​​дождь с переходом в мокрый снег. Температура воздуха ночью и днем - от ​​0 до +5 градусов.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с 7 января в южных и восточных областях. 8 января в Украине местами порывы 15-20 м/с.

В Карпатах ночью и днем ​​7 января 0-5° мороза, 8 января 3-8° мороза.

Погода в Украине в пятницу, 8 января, также будет с осадками. Синоптик прогнозирует мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ночью и днем ​​температура воздуха составит от трех градусов мороза до двух градусов тепла, днем ​​на юге - до +6.

Прогноз погоды на 8 января 2021/ meteo.gov.ua

На выходных, 9-10 января, в Украине будет преобладать сухая погода, говорит прогноз погоды. Небольшой мокрый снег ожидается 9 января в северных, восточных областях; на юге и юго-востоке местами с дождем.

Днем 10 января в западных и юго-западных областях небольшой, в Карпатах и ​​на Закарпатье умеренный мокрый снег.

Температура ночью и днем ​​от 4 градусов мороза до 2 тепла. Ночью в западных областях 1-6 градусов мороза.

Погода в Киеве 9 января ожидается с мокрым снегом, 10 января - без существенных осадков. Температура ночью и днем будет колебаться от​​ 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Прогноз погоды на 9 января 2021 / meteo.gov.ua

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