УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Синоптик предупредил украинцев о погодных неприятностях на Рождество

6 января 2021, 11:40
Прослушать новость
Остановить

В Украине усилятся осадки, которые могут привести к гололеду и спровоцировать опасность на дорогах.

погода
Погода на завтра обещает неприятные сюрпризы / Фото Reuters

Погода в Украине на Рождество 2021 ухудшится. В частности, на 7 января синоптик прогнозирует дожди с мокрым снегом, а 8 января ожидается снег и гололедица.

"7 января ночью в юго-западной части, днем ​​в большинстве областей дожди, местами с мокрым снегом, в южных и центральных областях местами значительные осадки; 8 января в северных, восточных, ночью в центральных областях мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, на остальной территории - без осадков", - говорится в сообщении на сайте ГосЧС.

Синоптики Украинского гидрометцентра уточнили, что осадки 7 января ожидаются днем, местами - сильные, ночью - без осадков. Температура ночью и днем будет колебаться от ​​0 до +5 градусов, в южных областях днем ​​6-11 градусов тепла.

Прогноз погоды на 7 января 2021 / meteo.gov.ua

Погода в Киеве и области 7-8 января будет облачной. 7 января ночью без осадков, днем ​​дождь с переходом в мокрый снег. Температура воздуха ночью и днем - от ​​0 до +5 градусов.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с 7 января в южных и восточных областях. 8 января в Украине местами порывы 15-20 м/с.

В Карпатах ночью и днем ​​7 января 0-5° мороза, 8 января 3-8° мороза.

Погода в Украине в пятницу, 8 января, также будет с осадками. Синоптик прогнозирует мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ночью и днем ​​температура воздуха составит от трех градусов мороза до двух градусов тепла, днем ​​на юге - до +6.

Прогноз погоды на 8 января 2021/ meteo.gov.ua

На выходных, 9-10 января, в Украине будет преобладать сухая погода, говорит прогноз погоды. Небольшой мокрый снег ожидается 9 января в северных, восточных областях; на юге и юго-востоке местами с дождем.

Днем 10 января в западных и юго-западных областях небольшой, в Карпатах и ​​на Закарпатье умеренный мокрый снег.

Температура ночью и днем ​​от 4 градусов мороза до 2 тепла. Ночью в западных областях 1-6 градусов мороза.

Погода в Киеве 9 января ожидается с мокрым снегом, 10 января - без существенных осадков. Температура ночью и днем будет колебаться от​​ 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Прогноз погоды на 9 января 2021 / meteo.gov.ua

Читайте такжеБудет аномальная погода: синоптик дал неожиданный прогноз на лето в Украине

Погода в Украине - новости:

синоптик Рождество прогноз погоды новости Украины Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня
Сейчас вы просматриваете новость «Синоптик предупредил украинцев о погодных неприятностях на Рождество». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Морозы до -15: синоптики сообщили о серьезном похолоданииМорозы до -15: синоптики сообщили о серьезном похолодании В Украине погоду на Рождество ухудшит циклон: синоптик сказала, что грозитВ Украине погоду на Рождество ухудшит циклон: синоптик сказала, что грозит Тотальное похолодание: какая погода ждет Украину на этой неделеТотальное похолодание: какая погода ждет Украину на этой неделе Будет аномальная погода: синоптик дал неожиданный прогноз на лето в УкраинеБудет аномальная погода: синоптик дал неожиданный прогноз на лето в Украине Синоптик спрогнозировал Украине снежный и морозный периодСиноптик спрогнозировал Украине снежный и морозный период
Следующий материал

Последние новости

12:22
Новорожденный сын звезды Гарри Поттера подхватил коронавирус
11:54
Стало известно, кто сыграет злодея в 9 сезоне Декстера
11:52
Зато как погуляли: в Киеве мужчина во время вечеринки выкинул гостя в окно
11:47
С Зеленским не так, как с Путиным: Лукашенко удивил откровением Видео
11:40
Синоптик предупредил украинцев о погодных неприятностях на Рождество Видео
Реклама
11:12
Советник Трампа обвинил Китай в утечке COVID-19: в Пекине потребовали доказательства Видео
11:10
Что для Украины означают новые рейтинги партий и политиков мнение
11:06
Церемония награждения Грэмми 2021 перенесена из-за коронавируса
10:58
"Продолжают врать": Украина выдвинула жесткое обвинение Боснии из-за украденной иконы
10:55
В Минздраве резко выступили против переноса январского локдауна и рассказали об опасной тенденции Видео
10:35
Гороскоп на 6 января для всех: мощная поддержка, интимный успех и запрет на кофе Видео
10:33
В Кабмине объяснили, признают ли выданные боевиками "ЛДНР" документы Видео
10:32
Вкуснейшая кутья из риса и сочная свиная рулька: быстрое меню на Рождество 2021 Видео
10:30
Ким Кардашьян разводиться с Канье Уэстом
10:29
Вакцинация от COVID-19: ошибки опустили Украину до уровня Африки – эксперт Видео
10:23
В США неизвестные пригрозили направить самолет в здание Конгресса Видео
09:47
Президент Казахстана дал отпор россиянам по поводу "земель-подарка России" Видео
09:37
Гороскоп на 7 января для всех: влюбленность, крах из-за риска и рост популярности Видео
09:36
СМИ назвали фатальную причину гибели сына Корбана с подругой Видео
09:34
Врач объяснила, нужно ли пить антибиотики и витамин D при лечении COVID-19 Видео
Реклама
09:31
Трамп за 5 лет своего правления едва не уничтожил США мнение
09:09
В Украине нелегально прививают от COVID-19: СМИ узнали цену Видео
09:01
У Кличко рассказали, как локдаун будет проходить в Киеве Видео
08:39
Зеленский сможет усидеть в кресле только при одном условии мнение
08:27
Как приготовить кутью: лучшие рецепты от знаменитостей Видео
08:25
Пенс объяснил Трампу, почему не выйдет изменить результаты выборов - NYT
08:12
Коронавирус в Украине 6 января: обнаружено почти 7 тыс. новых больных Видео
07:18
Помпео оценил шансы возвращения Крыма и Донбасса Украине
07:15
"Роскошная": экс-NiKita не удержала пышную грудь в крошечном бикини
06:50
Украине грозит волна "тарифных майданов" мнение
06:42
Врач рассказала, как изменился COVID-19 в Украине Видео
06:31
Фильмы на Рождество: какие фильмы посмотреть на Рождество 2021 Видео
06:02
Плохой и еще хуже: эксперт назвал два пути разрешения конфликта на Донбассе Видео
05:28
Крайний срок: когда убирать елку велят православие, фей-шуй и приметы Видео
05:03
Кутья из пшеницы, булгура и риса: как сделать главное блюдо в меню на Рождество Видео
04:33
Диетолог назвала лучшие витамины против старения Видео
04:09
В Дании для детей сняли мультик про мужчину с самым длинным в мире пенисом Видео
03:44
Единственный шанс: генерал рассказал, как закончить войну на Донбассе Видео
03:01
Пароли по ролям: топ-3 самых лучших сексуальных ролевых игр
02:14
Звезда сериала Папика похвасталась пикантными фото с отпуска
Реклама
00:55
Ученые выяснили, чем полезно сало для тела Видео
00:27
Погиб сын Геннадия Корбана - источник
00:19
Красивые поздравления с Сочельником и Рождеством – прикольные и душевные
05 января, вторник
23:59
Китай не впустил ученых для расследования возникновения COVID-19: в ВОЗ отреагировали Видео
23:29
У Зеленского ответили на обвинения о присутствии детей в новогоднем ролике Видео
23:08
Новый скандал с вакциной Pfizer: два человека скончались после прививки Видео
22:42
Аваков рассказал подробности расследования убийства Шеремета Видео
22:41
Новый президент Молдовы пояснила, о чем хочет поговорить при встрече с Зеленским Видео
22:34
Назван вкус во рту, который может быть симптомом инфаркта Видео
22:15
Какие проекты профессиональные издания чаще всего называли лучшими играми 2020-го
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять