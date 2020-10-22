Синоптик рассказал, какой будет погода в декабре и ждать ли снега

Последняя декада декабря 2020 будет нетипично теплой, говорит прогноз погоды.
Зима 2020-21 начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом — "зимним" бабьим летом.
Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Владимир Деркач, передают Факты.
"Под конец первой и в начале второй декады декабря будет наблюдаться незначительное снижение температуры. В средине месяца потеплеет, днем и ночью сохранится плюс", - рассказал синоптик.
Погода в Украине на День святого Николая, 19 декабря, станет более холодной - ночью может быть снижение температуры.
"Последняя декада декабря тоже ожидается теплой с нетипичной как для зимы погодой. Только под конец года возможны незначительные заморозки и снежок", - резюмировал народный синоптик.
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Напомним:
- Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в Украине в ноябре 2020. По его словам, прогноз погоды на месяц – достаточно прохладный и дождливый в ряде областей.
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