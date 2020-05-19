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Сухая пауза и заморозки: синоптик дала прогноз погоды для Украины

19 мая 2020, 12:43

Потепление в Украине ожидается не раньше следующей недели.

Синоптик рассказал, какой будет погода в Киеве и Украине завтра 20 мая
Синоптик рассказал, какой будет погода в Киеве и Украине завтра 20 мая / 1zoom.ru

Синоптик предупредила, что погода в Украине 20 мая 2020 будет еще с дождями в Сумской области, на востоке и юге (исключение – Крым), а вот на западе и в центре дожди маловероятны. В центральных областях завтра днем даже ожидается солнце.

Порывистый ветер дуть будет с северо-запада, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Ближайшей ночью термометры покажут +8-12 градусов, теплее будет на юге – до +10-15 градусов. Температура в Украине завтра днем предполагается на уровне +14-19 градусов, на Закарпатье и юге – около +17-24 градуса.

Читайте такжеМагнитная буря ударила внезапно – как спастисьПогода в Киеве 20 мая 2020 ожидается без дождей. Этой ночью +10 градусов, а завтра днем – до +17 градусов.

Потепление в Украине – до +20 градусов и выше – ожидается не раньше следующей недели.

"По предварительным прогнозам, 22-23 мая при условии прояснения, то есть чистого неба, в ночные и утренние часы на севере, западе и в центре Украины есть вероятность небольших заморозков", – добавила Диденко.

Ранее климатолог дала прогноз погоды для Украины на лето 2020. На протяжении всего лета будут чередоваться прохладный и теплый периоды.

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