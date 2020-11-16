Синоптик рассказал, когда ударят лютые морозы в Украине​

На День святого Николая ударят морозы / УНИАН

Погода в Украине в декабре будет морозной и снежной. По словам народного синоптика Леонида Горбаня, на праздник святого Николая в Украине могут быть морозы, а вот погода на Новый год 2021 удивит украинцев.

Про прогнозам Горбаня, 19 декабря температура воздуха в Украине опустится ниже 10 градусов мороза.

Кроме того, синоптик прогнозирует два периода похолодания с минусовыми температурами – с 8 по 14 декабря и с 18 по 28 декабря.

"Во время первого периода температура воздуха будет опускаться до отметки -9…-11 градусов, на протяжении второго – до -10…-13 градусов", - говорит Леонид Горбань, пишет Обозреватель.

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С 18 по 20 декабря и с 27 по 28 декабря народный синоптик прогнозирует снег. Если верить прогнозам Леонида Горбаня, то 19 декабря в Украине может быть до -13 градусов мороза, а также не исключается мощный снегопад.

Как говорит синоптик, лютые морозы в Украину придут в январе месяце. С 15 января будет резкое снижение температуры. Температура воздуха ожидается до 16 градусов мороза ночью. Также ожидаются осадки в виде снега.​

Такая погода сохранится до 8 февраля. Но потом температура продолжит удерживаться немного ниже 0 градусов.​

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