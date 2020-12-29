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Синоптик рассказал, когда в Украине ударят сильные морозы

29 декабря 2020, 19:16
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Народный синоптик дал подробный прогноз погоды на февраль 2021 в Украине.

Февраль в Украине будет морозным / pixabay

Погода в Украине в феврале 2021 года ожидается морозной. По словам народного синоптика Леонида Горбаня, стоит ждать два морозных периода, но в последней декаде февраля существенно потеплеет.

Синоптик уточнил, что февраль начнется с больших морозов на уровне -14 градусов в дневные часы и -21 градуса в ночные.

Период с 1 по 10 февраля будет самым холодным, но ежедневно температура будет повышаться в среднем на 1-2 градуса. Так, 1 февраля возможен мороз 14 градусов, но уже к 10 февраля существенно потеплеет. Днем воздух будет прогреваться до 0 градусов.

Кроме того, первая декада февраля будет довольно снежной. Снег ожидается 2, 3, 6, 7, 9 и 10 февраля.

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В период с 11 по 20 февраля ожидается новое похолодание, но уже не такое существенное, как в первой декаде месяца. Самым холодным днем этого периода будет 16 февраля, когда дневная температура опустится до 9 градусов ниже нуля, ночная – до -13…-17 градусов. Но затем начнется быстрое увеличение температуры, которая к 20 февраля пересечет нулевую отметку и станет плюсовой, пишет Обозреватель.

Вторая декада февраля будет довольно малоснежной. Народный синоптик спрогнозировал осадки лишь 13 и 20 февраля.

Третья декада месяца, с 21 по 28 февраля, будет сравнительно теплой.

Согласно расчетам синоптика, температура будет колебаться в диапазоне -1… +1 градус. 25 и 27 февраля возможен снег с дождем.

Горбань уточнил, что расчет сделан для региона Киева.

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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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