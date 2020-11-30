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Синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая зима

30 ноября 2020, 23:24

Декабрь в Украине будет по-настоящему зимним.

Прогноз погоды на декабрь в Украине / УНИАН

Первый месяц зимы декабрь в Украине будет холодным. По словам синоптика Харьковского гидрометцентра Игоря Кибальчича, произойдет постепенное снижение температуры на большей части Украины.

По его словам, на востоке первый календарный месяц зимы вероятнее станет по-настоящему зимним со среднемесячной температурой ниже нормы на 1-3 градуса.

"В западных областях наоборот – за счет преобладания южных и юго-восточных потоков, будет происходить вынос тепла из Балканского полуострова, поэтому температурный фон в регионе будет на 1-3 градуса выше климатических показателей", – написал Кибальчич в Facebook.

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Количество осадков на большей части Украины, за исключением западных и южных областей, ожидается ниже нормы на 10-50% за счет доминирования антициклонической формы циркуляций.

"Индекс Арктического колебания ожидается в декабре отрицательным, что означает ослабление западного переноса и усиление антициклонального поля над северной Евразией. Известно, что если давление между Скандинавией и Шпицбергеном растет, то индекс колебания идет в минус. Сейчас происходит именно такая ситуация. А это является индикатором холодного декабря в восточной Европе", – пояснил синоптик.

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Ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что с 7 декабря в Украине ударят морозы. Температура воздуха составит -5 градусов. Также синоптик предупреждает о значительных осадках.

На День святого Николая обещают снег и морозы до -8. Однако перед самым Новым годом прогнозируют оттепель и обильные дожди.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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