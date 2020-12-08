Синоптик рассказала, какой будет погода на Рождество и Новый год

Синоптик рассказал, какая погода будет на Новый год 2021 / pixabay

На День святого Николая 19 декабря в Украине похолодает. Такой прогноз озвучила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

"Вблизи 20 декабря должны пойти окончательные зимние процессы. На Новый год волна холода должна отойти, и в период перехода от одного года к другому возможно даже повышение температуры. Должны быть положительные значения. Могут быть слабоположительные температуры, но мороза, по идее, быть не должно", – сообщила Вазира Мартазинова.

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Вероятность снега или дождя на Новый год синоптик оценила как низкую.

"В последние годы выпадало очень незначительное количество осадков. Если выпадало, то один день в каждом месяце. Сейчас будет то же самое", – сказала синоптик, пишет Оbozrevatel​.

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