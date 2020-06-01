"Температура – не мед": какая погода ждет украинцев в начале июня

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 2 июня 2020 / facebook.com/ukrgmc.official

Погода в Украине 2 июня 2020 формируется циклоном по имени Izolde: украинцев ждут дожди, а местами – даже снег.

Как пояснила синоптик Наталья Диденко, больше всего дождей достанется западу Украины. Также вероятны осадки на севере и востоке страны (кроме Сумской области), в Одесской области и в Крыму. Мокрый снег ожидается на высокогорье Карпат.

Ветер будет дуть с северо-запада – от умеренного до порывистого.

Температура ночью составит +4-8 градусов, на юге и востоке – до +12 градусов. А днем в среднем ожидается +14-18 градусов, теплее будет на востоке – до +17-22 градусов, а холодное на западе – около +8-13 градусов.

Погода в Киеве 2 июня 2020 вероятно будет дождливой. Ночью термометры опустятся до +6 градусов, а днем поднимутся до +14 градусов.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на июнь 2020 – даты и как защититься"Полного прекращения дождей в ближайшее время не обещаю, но вот столбики термометров, наконец, пойдут вверх. 3-4 июня – до +17-18 градусов, а затем уже и лето придет, дождемся и +20 градусов и за +20 градусов", – прогнозирует Диденко.

Ранее синоптик дал прогноз на июнь 2020. Нельзя сказать, что месяц окажется холодным, но и жары тоже не будет.

Также народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ждать украинцам от погоды в июне 2020. По его словам, июнь начнется и завершится дождями – осадки ожидаются в конце каждой недели.