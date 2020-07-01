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Вернется жара: синоптик дала прогноз погоды на завтра

Диденко рассказала, когда погода в Киеве станет попрохладнее.

1 июля 2020, 18:24
Синоптик рассказала, насколько жаркой будет погода в Украине завтра
Синоптик рассказала, насколько жаркой будет погода в Украине завтра / УНИАН

Погода в Украине 2 июля 2020 подарит большинству регионов много солнца и веселых облаков, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Дожди она обещает западным областям и – частично – Луганской, Запорожской, Донецкой областям и Крыму.

Воздух прогреется до +27-33 градусов.

Погода в Киеве 2 июля 2020 тоже будет жаркой – до +30-32 градусов. Осадков ждать не стоит.

Прохлада вернется в столицу не раньше выходных: Диденко прогнозирует, что в субботу-воскресенье в Киеве будет +26-28 градусов.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на июль 2020 – когда скрутит и как спастисьНапомним, по расчетам народного синоптика Леонида Горбаня, июль-2020 начнется и завершится дождями. По его словам, в первой половине месяца украинцев ждут 10 дней жары, температура днем повысится до +33 градусов и выше.

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