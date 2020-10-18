Синоптик рассказала, с какой погоды стартует новая неделя в Украине

Погода на завтра будет определяться антициклоном Otmar.
Погода в Украине в понедельник, 19 октября, будет преимущественно сухой. Этому поспособствует антициклон Otmar, который "вытолкает" с нашей территории недавние дожди и даже горные снегопады.
Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.
Небольшие дожди 19 октября могут наблюдаться вдоль полосы от западных регионов через Черкасскую, Полтавскую в Сумскую область, также осадки немного заденут и Харьковщину.
Ветер в понедельник ожидается северо-западный.
Температура воздуха будет снижается, предупредила синоптик. Погода на завтра предполагает максимальную температуру в Украине на уровне +9… +13 градусов, на юго-востоке и в южной части – от +13 до +17 градусов. В ночные часы местами вероятны заморозки.
Погода в Киеве в понедельник будет сухой и солнечной, но холодной - ночью +3..+ 6 градусов, днем +9… +10 градусов. К концу недели в столице Украины потеплеет до +16 градусов.
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Напомним:
- Народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, в ноябре в Украину вернется аномальное для осени тепло. Этот период можно будет назвать еще одним "бабьим летом".
- Украинский синоптик Татьяна Адаменко спрогнозировла, что нынешняя зима обещает быть теплой. Прогноз погоды говорит о том, что ждать снега этой зимой не стоит, однако будут ледяные дожди, оттепели и небольшие морозы.