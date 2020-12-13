Синоптик сказала, где ледяной дождь завтра устроит новый армагеддон

Прогноз погоды в Украине на 14 декабря 2020 сулит "пакостные" колебания воздуха.
Погода в Украине завтра, 14 декабря 2020, снова принесет ледяной "апокалипсис" на ряд территорий, предупредила синоптик Наталья Диденко.
Осадки в понедельник ожидаются на севере и в центре страны, также частично циклон затронет западные области и Одессу. В этих регионах прогнозируются: ледяной дождь, морось и дождь, а также мокрый снег.
Без осадков остались юг (его большая часть) и восточные области, плюс Днепропетровская область. Тут возможны только туманы и сильный ветер.
Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на декабрь 2020: насколько сильная буря ждет на Новый годТемпература воздуха будет колебаться около нуля: от минусовых показателей ночью – до плюсовых отметок днем.
"Эти микроколебания – пакостные, потому что опять при такой ситуации и дальше подпитывают опасность гололед и гололедица", – уточнила Диденко.
Погода в Киеве завтра, 14 декабря 2020, снова будет ужасной: ночью и утром ожидаются мокрый снег, ледяной дождь и дождь. Осадки прекратятся во второй половины дня – оставив после себя гололед и гололедицу.
Погода в Украине и в Киеве: как вести себя при гололеде
- Синоптики озвучили прогноз погоды на Новый год 2021. Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди.
- Также синоптики предупредили об опасности из-за гололеда и рассказали, что нельзя делать во время ледяного дождя. Синоптик подчеркнула, что с учетом погодных условий, количество неприятных ситуаций на дорогах, ДТП, очевидно, увеличится.
- Водителям дали важные рекомендации на время гололеда. Водителей призвали быть бдительными и соблюдать правила безопасности.