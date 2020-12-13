Синоптик сказала, где ледяной дождь завтра устроит новый армагеддон

Синоптик - Погода в Украине обещает ледяной дождь 14 декабря / УНИАН

Погода в Украине завтра, 14 декабря 2020, снова принесет ледяной "апокалипсис" на ряд территорий, предупредила синоптик Наталья Диденко.

Осадки в понедельник ожидаются на севере и в центре страны, также частично циклон затронет западные области и Одессу. В этих регионах прогнозируются: ледяной дождь, морось и дождь, а также мокрый снег.

Без осадков остались юг (его большая часть) и восточные области, плюс Днепропетровская область. Тут возможны только туманы и сильный ветер.

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"Эти микроколебания – пакостные, потому что опять при такой ситуации и дальше подпитывают опасность гололед и гололедица", – уточнила Диденко.

Погода в Киеве завтра, 14 декабря 2020, снова будет ужасной: ночью и утром ожидаются мокрый снег, ледяной дождь и дождь. Осадки прекратятся во второй половины дня – оставив после себя гололед и гололедицу.

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