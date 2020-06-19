Погода в Украине спровоцировала нашествие кровопийц: когда закончится жара

Синоптик сообщила, какой будет погода в Украине завтра, на выходных / 1zoom.ru

Погода в Украине 20 июня 2020 будет мокрой и жаркой – с дождями, а местами и с ливнями и градом. Дождей не достанется только востоку страны, уточнила синоптик Наталья Диденко.

Синоптик советует не выходить из дома без зонтиков и средств от комаров.

"Насыщенный влагой воздух и высокая температура воздуха – рай для комаров, купите что-то вредное для них", – написала Диденко.

Термометры в субботу покажут днем +26-31 градус, прохладнее на западе – до +24-28 градусов, жарче на востоке – до +33 градусов.

Погода в Киеве завтра, 20 июня 2020, будет влажной и жаркой: ожидаются кратковременные дожди, гроза. Температура днем – до +28-30 градусов.

Аналогичная синоптическая картина украинцев ждет и в воскресенье.

"Немного снизятся градусы на следующей неделе, но чтобы уж очень – вряд ли", – резюмировала синоптик.

Ранее ученые предрекли аномальную жару и назвали ее причины. На увеличение температуры воздуха влияют несколько факторов.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань говорил, что погода в Украине в июне 2020 года до 20-го числа ожидается достаточно жаркая, а с 21 числа и до конца месяца температура повысится и может составить до +34 градусов.