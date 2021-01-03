Синоптик спрогнозировал Украине снежный и морозный период

В Украине в январе и феврале прогнозируются мороз и снегопады, сообщил Леонид Горбань / УНИАН

Погода в Украине во второй половине января 2021 года ожидается морозная, прогнозируются частые снегопады.

Снежная и морозная погода продолжится в начале февраля, приводит прогноз народного синоптика Леонида Горбаня Сегодня.

По словам эксперта, на протяжении второй десятидневки февраля не прогнозируются осадки, но ожидается частая смена холодов и оттепели.

Горбань добавил, что последняя декада февраля может быть теплой, спрогнозированы снег и дождь.

"…январь ожидается контрастный по температуре. Первая половина месяца теплая, со снего-дождями, вторая – морозная с частыми снегопадами", – поделился собеседник.