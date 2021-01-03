Синоптик спрогнозировал Украине снежный и морозный период

Зимой 2021 ожидаются погодные качели, предупредил эксперт.
Погода в Украине во второй половине января 2021 года ожидается морозная, прогнозируются частые снегопады.
Снежная и морозная погода продолжится в начале февраля, приводит прогноз народного синоптика Леонида Горбаня Сегодня.
По словам эксперта, на протяжении второй десятидневки февраля не прогнозируются осадки, но ожидается частая смена холодов и оттепели.
Горбань добавил, что последняя декада февраля может быть теплой, спрогнозированы снег и дождь.
"…январь ожидается контрастный по температуре. Первая половина месяца теплая, со снего-дождями, вторая – морозная с частыми снегопадами", – поделился собеседник.
- Ранее в Украинском гидрометцентре составили прогноз погоды для нашей страны на январь 2021 года.
- По сведениям синоптиков, на большей части территории средняя температура ожидается от 0 до -4 градусов.
Автор: Екатерина Присяжнюк