Синоптик спрогнозировала, где в Украине "врежет" непогода

Синоптик предрекла непростой понедельник для автомобилистов / 112.ua

Погода в Украине в понедельник, 30 ноября, серьезно испортится – в ряде регионов ожидается снижение температуры, дождь со снегом, гололед, налипание мокрого снега.

Завтра Украину будет пересекать атмосферный фронт. И если ночью он будет немного "вялым и сонным", то днем "врежет" на полную силу. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко в Telegram-канале.

По ее словам, ближайшей ночью небольшие осадки ожидаются на северо-востоке Украины. Днем в понедельник погода ухудшится в Сумской, Полтавской, Черкасской областях, зацепит Кропивницкий с районами, Николаевскую и Одесскую области.

"Поскольку температура воздуха предполагается низкой, то дождь будет смешиваться со снегом. Соответственно, возможно налипание мокрого снега, гололед, гололедица на дорогах и, как следствие, сложная ситуация на дорогах. Осадки предполагаются сильными в этих областях", - предупредила синоптик.

Непогода частично может коснуться Черниговщины. На всей остальной территории Украины - без существенных осадков.

Температура воздуха 30-го ноября в западных и северных областях в течение дня составит от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В центральной части ожидается от 0 до +4 градусов, в Днепре и районах - до +6 градусов. На востоке Украины будет +2… +5 градусов.

В южной части Одесской и Николаевской областях +2… +4 градуса, в Херсонской области и на Запорожье +4… +8 градусов, в Крыму - до +12 градусов.

Погода в Киеве в последний день календарной осени будет прохладной. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 1 градуса. Существенные осадки не ожидаются.

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Напомним: