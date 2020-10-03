Синоптик спрогнозировала Украине самый теплый день в Европе

Температура воздуха максимально поднимется до +20…+24 градусов, говорит прогноз погоды на 4 октября.
Погода в Украине в воскресенье, 4 октября, будет одной из самых теплых в Европе.
Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко в своем Телеграм-канале.
Температура воздуха в воскресенье максимально поднимется до +20…+24 градусов. На северо-востоке будет немного свежее – от +17 до +21 градуса.
Дождей не будет, лишь в западных областях, а скорее в Карпатах, возможны локальные осадки. Ветер юго-восточный, порывистый.
Погода в Киеве завтра - классическая осенняя. 4 октября в столице будет сухо и солнечно, воздух прогреется до +22 градусов.
Напомним:
- Народный синоптик Леонид Горбань сообщил, какая прогнозируется погода в Украине в октябре 2020 года, и назвал мокрые дни.
- В Укргидрометцентре также составили прогноз погоды для нашей страны на октябрь 2020.
- Синоптики прогнозировали, что средняя месячная температура на большей части Украины будет в пределах средних многолетних значений – +6…+12, а в горах – +6…+7 градусов.
Автор: Анна Багрий