Синоптик спрогнозировала Украине самый теплый день в Европе

Погода в Киеве завтра - классическая осенняя / Фото pixabay.com

Погода в Украине в воскресенье, 4 октября, будет одной из самых теплых в Европе.

Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко в своем Телеграм-канале.

Температура воздуха в воскресенье максимально поднимется до +20…+24 градусов. На северо-востоке будет немного свежее – от +17 до +21 градуса.

Дождей не будет, лишь в западных областях, а скорее в Карпатах, возможны локальные осадки. Ветер юго-восточный, порывистый.

Погода в Киеве завтра - классическая осенняя. 4 октября в столице будет сухо и солнечно, воздух прогреется до +22 градусов.

t.me/PohodaNatalka/787

Напомним: