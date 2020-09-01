Синоптик Укргидрометцентра дал прогноз погоды на первый месяц осени

Сентябрь - переходный месяц от лета к осени, которому свойственно общее снижение температуры / УНИАН

Украинский гидрометцентр дал прогноз погоды в Украине на сентябрь 2020. По словам синоптиков, в течение первого осеннего месяца средняя месячная температура ожидается в пределах 14-19 градусов тепла, в горах 11-12 градусов тепла. Это на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

Прогноз погоды размещен на сайте Гидрометцентра.

Месячное количество осадков в сентябре ожидается 35-72 мм, в Карпатах - до 107 мм, что в пределах средних многолетних значений.

"Сентябрь - переходный месяц от лета к осени, которому свойственно общее снижение температуры, ослабление грозовой деятельности. В течение сентября, кроме большинства южных областей и Крыма, происходит переход средней суточной температуры через 15 градусов в сторону понижения, что означает начало осени", - говорится в сообщении.

Синоптик отметил, что средняя месячная температура воздуха сентября составляет 12-19 градусов тепла, в горных районах - от 8 до 13 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 30-39 градусов, в горных районах 22-29 градусов. Абсолютный минимум - от 1 до 8 градусов мороза, на юге местами 0-4 градусов тепла.

Заморозки в воздухе отмечены во второй и третьей декадах, в горных районах и местами в северных и центральных областях - в первой декаде.

Среднее месячное количество осадков составляет 27-62 мм, в Карпатах и на Закарпатье преимущественно 71-125 мм.

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Как сообщал Главред, ранее синоптик Олег Христевич дал прогноз, что погода в Украине осенью 2020 будет отличаться резкими перепадами температуры. Днем и ночью разница может составлять до 15 градусов.

Как сообщал Главред, ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что летняя погода в Украине пока что еще задержится на некоторое время, хотя с 1 сентября возможно снижение температуры.