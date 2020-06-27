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Грозы и град: синоптики предупредили украинцев о буйстве погоды

Погода в Украине завтра будет очень ветреной, а местами – довольно опасной.

27 июня 2020, 16:55
Синоптик - В Украине будет опасная погода - град и грозы
Синоптик: В Украине будет опасная погода - град и грозы / 1zoom.ru

Погода в Украине сегодня снова испортится – а уже завтра прогноз погоды обещает дожди и грозы. От непогоды пострадают Киев и западные регионы. Местами ожидается град.

Погода в Украине 28 июня обещает грозы в западных и северных регионах, в Винницкой области. Тут местами град и шквальный ветер со скоростью 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 28 июня сулит грозовые дожди. Осадки пройдут по всей области, в отдельных районах – тоже град и шквальный ветер (15-20 м/с).

Ранее Укргидрометцентр дал прогноз, какой будет погода в июле 2020. Средняя температура в июле 2020 в Украине будет выше средних многолетних значений.

Напомним, ученый предупредил о резком изменении климата. Изменения климата приведут к росту скорости ветра, сообщил Михаил Яцюк. В итоге Украину ждут засухи и разрушительные наводнения.

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