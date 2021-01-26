Синоптики изменили прогноз погоды на февраль 2021

Текущее потепление продлится около пяти дней и сменится новым понижением температуры.
Погода в Украине в последнюю неделю января будет нестабильной – синоптики прогнозировали сильный ветер, снегопады и дожди. А вот в феврале может прийти новое похолодание.
Такой прогноз погоды озвучила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, передает Obozrevatel.
"Мы ожидаем похолодания в первой декаде февраля, но 20 градусов мороза уже не будет", – отметила она.
Cиноптик уточнила, что зимой 2020-2021 экстремальные погодные процессы длятся не более 5 дней, как это было с последним периодом сильного похолодания. Текущее потепление также продлится около 5 дней и сменится новым понижением температуры.
Мартазинова добавила, что на большей части территории страны начнутся осадки "в пределах нормы и ниже". В основном это будет мокрый снег с дождем.
Читайте такжеУкраинцам пообещали 30-градусные морозы: когда вернется суровая зима
Погода в Украине - последние новости:
- Синоптик сообщил, что погода в Украине в феврале 2021 года не будет аномальной.
- Какой будет погода в Украине в феврале, рассказал синоптик Владислав Билык. По его словам, нас ждут температурные качели.
- Народные синоптики прогнозируют в этом году раннюю весну - она придет в 20-х числах февраля с первым существенным потеплением.