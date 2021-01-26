Синоптики изменили прогноз погоды на февраль 2021

В феврале может прийти новое похолодание, говорит прогноз погоды / Фото Reuters

Погода в Украине в последнюю неделю января будет нестабильной – синоптики прогнозировали сильный ветер, снегопады и дожди. А вот в феврале может прийти новое похолодание.

Такой прогноз погоды озвучила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, передает Obozrevatel.

"Мы ожидаем похолодания в первой декаде февраля, но 20 градусов мороза уже не будет", – отметила она.

Cиноптик уточнила, что зимой 2020-2021 экстремальные погодные процессы длятся не более 5 дней, как это было с последним периодом сильного похолодания. Текущее потепление также продлится около 5 дней и сменится новым понижением температуры.

Мартазинова добавила, что на большей части территории страны начнутся осадки "в пределах нормы и ниже". В основном это будет мокрый снег с дождем.

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