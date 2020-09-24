Синоптики рассказали, будет ли Новый год 2021 в Украине со снегом

Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди.
Зима 2021 обещает Украине теплую погоду. Например, в декабре температура воздуха будет плюсовой даже по ночам. И все же под Новый год 2021 синоптики прогнозируют снег и заморозки.
Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди и сокращение продолжительности, пишет Obozrevatel.
Впрочем, даже дожди при бесснежной зиме – это даже неплохо, так как Украина страдает от засухи, пояснила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.
Читайте такжеСамая мощная магнитная буря с начала 2020 года – как спастисьСиноптик Вера Балабух также прогнозирует ледяные дожди на фоне постоянных оттепелей, мало снега и небольшие морозы.
Народный синоптик Владимир Деркач заявил, похолодание в декабре начнется лишь после Дня святого Николая (19 декабря). Последнюю декаду декабря он вообще окрестил "зимним бабьем летом", так как погода будет аномально теплой. А вот непосредственно перед Новым годом эксперт прогнозирует небольшие заморозки и снег.
Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020
- Ранее синоптики дали прогноз погоды до конца осени. Ожидаются две волны бабьего лета и много дождей.
- Перед этим синоптики обновили прогноз погоды на полгода вперед: украинцев ждут аномально теплая осень и зима без снега. 2020-й год может оказаться самым теплым за весь период наблюдения.
- Также эксперты спрогнозировали, какой будет осень 2020 в Украине. В частности, народный прогноз от Леонида Горбаня обещает дожди и холода.
- Астролог рассказал, когда придет "бабье лето", а когда – выпадет снег. Влад Росс заверил, что погода очень удивит украинцев в этом осенне-зимнем сезоне.