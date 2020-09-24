Синоптики рассказали, будет ли Новый год 2021 в Украине со снегом

Погода на зиму 2021 в Украине - будет ли Новый год 2021 со снегом / 1zoom.ru

Зима 2021 обещает Украине теплую погоду. Например, в декабре температура воздуха будет плюсовой даже по ночам. И все же под Новый год 2021 синоптики прогнозируют снег и заморозки.

Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди и сокращение продолжительности, пишет Obozrevatel.

Впрочем, даже дожди при бесснежной зиме – это даже неплохо, так как Украина страдает от засухи, пояснила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

Читайте такжеСамая мощная магнитная буря с начала 2020 года – как спастисьСиноптик Вера Балабух также прогнозирует ледяные дожди на фоне постоянных оттепелей, мало снега и небольшие морозы.

Народный синоптик Владимир Деркач заявил, похолодание в декабре начнется лишь после Дня святого Николая (19 декабря). Последнюю декаду декабря он вообще окрестил "зимним бабьем летом", так как погода будет аномально теплой. А вот непосредственно перед Новым годом эксперт прогнозирует небольшие заморозки и снег.

Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020