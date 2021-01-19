Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в феврале

Погода в Украине в феврале ожидается аномально теплой.
Февраль в Украине будет аномально теплый и без лютых морозов. Синоптики говорят, что температура не будет такой суровой, как в январе.
По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, февраль начнется с оттепели и потепления. Однако через несколько дней погода начнет меняться – 4-5 числа в Украину придут незначительные морозы до -6 градусов и будет снег. Похолодание задержится до середины месяца.
Новая волна потепления возможна в конце февраля. Мокрый снег может перейти в дожди, а термометры покажут плюсовую температуру +4 +7 градусов. Также не исключен гололед из-за таких температурных качелей в феврале.
"Февраль, похоже, будет теплее, чем прогнозировалось. Пока сложно объяснить аномалию нынешней зимы, непонятные причины, почему хорошо просчитанные сильные волны арктического холода в этом году не доходят до Украины. Возможно, виной тому человеческая деятельность, влияние которой ранее было незначительным. Или даже климатические войны начинаются, о которых мы можем только догадываться", - сообщил Леонид Горбань, пишет Сегодня.
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По прогнозу метеоролога Веры Балабух, февраль ожидается аномально-теплым.
"Ожидаем, что февраль окажется аномально теплым, то есть, практически весь месяц среднемесячная температура будет положительной, это на 2-3 градуса выше нормы. Но возможно много осадков, как в первой, так и во второй половине февраля, причем из-за теплой погоды в виде дождя и мокрого снега", - озвучила свой прогноз Вера Балабух.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Климатолог Надежда Максименко рассказала, как смена климата повлияла на Украину. По ее словам, в последние годы зимы в Украине стали теплее из-за атлантических воздушных масс.
- Ранее климатолог Вера Балабух предупредила о катастрофах из-за глобального изменения климата.
- Эксперты спрогнозировали, каким будет 2021 год. По их словам, на погодные условия повлияет явление Ла-Нинья в тропической части Тихого океана.