Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в феврале

Какой будет погода в феврале в Укарине / pixabay

Февраль в Украине будет аномально теплый и без лютых морозов. Синоптики говорят, что температура не будет такой суровой, как в январе.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, февраль начнется с оттепели и потепления. Однако через несколько дней погода начнет меняться – 4-5 числа в Украину придут незначительные морозы до -6 градусов и будет снег. Похолодание задержится до середины месяца.

Новая волна потепления возможна в конце февраля. Мокрый снег может перейти в дожди, а термометры покажут плюсовую температуру +4 +7 градусов. Также не исключен гололед из-за таких температурных качелей в феврале.

"Февраль, похоже, будет теплее, чем прогнозировалось. Пока сложно объяснить аномалию нынешней зимы, непонятные причины, почему хорошо просчитанные сильные волны арктического холода в этом году не доходят до Украины. Возможно, виной тому человеческая деятельность, влияние которой ранее было незначительным. Или даже климатические войны начинаются, о которых мы можем только догадываться", - сообщил Леонид Горбань, пишет Сегодня.

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По прогнозу метеоролога Веры Балабух, февраль ожидается аномально-теплым.

"Ожидаем, что февраль окажется аномально теплым, то есть, практически весь месяц среднемесячная температура будет положительной, это на 2-3 градуса выше нормы. Но возможно много осадков, как в первой, так и во второй половине февраля, причем из-за теплой погоды в виде дождя и мокрого снега", - озвучила свой прогноз Вера Балабух.

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