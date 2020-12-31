Синоптики рассказали, когда нагрянут лютые морозы в Украину

Погода в Украине на январь / pixabay

Погода в Украине в январе 2021 года резко изменится. В страну придет существенный мороз и снова вернется гололед.

"Январь будет месяцем контрастов. Хотя уже 1 и 2 января в отдельных регионах, прежде всего на севере Украины, выпадет снег, но это окажется скорее снежок, который едва покроет землю. Есть надежда, что снег сразу не растает, так как ожидается небольшой морозец, до -3 градусов. Но уже 4 января снегодожди смоют снежный покров, а температура снова станет плюсовой", - говорит народный синоптик Леонид Горбань.

Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко отмечает, что январь – самый холодный месяц года.

По данным многолетних наблюдений, средняя месячная температура воздуха в январе составляет 1-6 градусов мороза, в восточных, Сумской и Черниговской областях, в Карпатах – 7-8 градусов мороза.

Абсолютный минимум температуры – 42 градуса мороза (Черкасская и Луганская области), в Крыму – 22 градуса мороза. Абсолютный максимум – 18 градусов тепла (Днепропетровская и Кировоградская области), в Крыму – 21 градус тепла.

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В этом году январь окажется на 2-2,5 градуса теплее средних многолетних значений.

"Средняя месячная температура предполагается 0-4 градуса мороза, в южной части Украины местами 1-3 градуса тепла. Снега выпадет немного, в основном это будет мокрый снег, снег с дождем, а то и даже ледяные дожди. То есть ожидается больше обычного дней с гололедом и гололедицей на дорогах", - уточнил Анатолий Прокопенко, пишет Сегодня.

При этом синоптики прогнозируют, что во второй половине месяца украинцы увидят настоящую зиму. Снега за две недели выпадет от 10-15 см на юге Украины до 30-40 на севере. На Крещение, 19 января, ночью будет под минус 20 градусов. А после Крещения – до минус 25 градусов. Эту морозную эстафету январь передаст февралю.

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