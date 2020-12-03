Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Наталья Голеня спрогнозировала аномальную погоду в декабре.
Погода в Украине в декабре будет аномально теплой. По прогнозам синоптиков, начало месяца будет по-настоящему зимним и холодным, однако на "экваторе" ожидается потепление.
Как заявила синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня температура воздуха будет достигать от -3...4 градусов мороза. Это на 1,5 градуса выше средних многолетних значений.
"Существенный осадков ближайшую неделю не будет. Разве что на Западе возможны в виде дождя или мокрого снега. Холод ожидается с Востока. Там температура будет достигать от -5...10° C мороза", – отметила Голеня.
В центре страны температура будет выше – до -8°C мороза. На крайнем Западе температура воздуха будет достигать около 0...+1° C.
Читайте также"Бабье лето" на Рождество: синоптик дал неожиданный прогноз погоды
По словам синоптика, после морозов в Украине стоит ожидать значительное потепление.
"В декабре в Украине будет умеренно тепло, На Закарпатье ожидается теплая дневная температура от +10...12° C тепла, особенно на Прикарпатье", – уточнила синоптик, пишет пишет gazeta.ua.
Также синоптик говорит, что к Новому году в Украине будет плюсовая температура и снега ожидать не стоит.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Украинский гидрометцентр уже составил прогноз погоды для Украины на зиму 2020-2021. Директор Гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что в нашей стране в зимний период ожидаются резкие изменения погоды.
- Также синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая.
- Синоптик рассказал, какой ждать погоды на Новый год 2021. По словам Владимира Деркача декабрь будет довольно теплый, даже ночью столбики термометра не будут опускаться ниже нулевой отметки.
- Эксперт рассказал, какой будет зима в Украине.