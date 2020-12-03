Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Декабрь в Украине будет аномально теплым / УНИАН

Погода в Украине в декабре будет аномально теплой. По прогнозам синоптиков, начало месяца будет по-настоящему зимним и холодным, однако на "экваторе" ожидается потепление.

Как заявила синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня​ температура воздуха будет достигать от -3...4 градусов мороза. Это на 1,5 градуса выше средних многолетних значений.

"Существенный осадков ближайшую неделю не будет. Разве что на Западе возможны в виде дождя или мокрого снега. Холод ожидается с Востока. Там температура будет достигать от -5...10° C мороза", – отметила Голеня.

В центре страны температура будет выше – до -8°C мороза. На крайнем Западе температура воздуха будет достигать около 0...+1° C.

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По словам синоптика, после морозов в Украине стоит ожидать значительное потепление.

"В декабре в Украине будет умеренно тепло, На Закарпатье ожидается теплая дневная температура от +10...12° C тепла, особенно на Прикарпатье", – уточнила синоптик, пишет пишет gazeta.ua.​

Также синоптик говорит, что к Новому году в Украине будет плюсовая температура и снега ожидать не стоит.

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