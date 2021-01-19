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Синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление

19 января 2021, 00:24
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После лютых морозов в Украину придет потепление.

В Украину идет потепление / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни значительно поменяется. Синоптики прогнозируют, что морозы отступят уже 22 января, но не везде. В некоторых областях наоборот - станет еще холоднее.

20 января на запад придет оттепель, а вот на востоке морозы станут еще сильнее.

В западных областях в этот день днем -1... +2, ночью все еще морозно - от -6 до -13 градусов.

На востоке днем -10... -15, а ночью от -19 до -23 мороза.

На остальных территориях "минусы" также немного ослабнут - от -6 до -10 днем и -14... -20 ночью. В Крыму и Одессе -1... -4 днем и -7... -12 ночью.

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В Киеве в среду днем -6... -8, ночью -16... -18, без осадков.

Четверг, 21 января принесет существенное тепло на запад, а на востоке еще будут морозы до -23. Осадки в этот день не предвидятся.

В западных областях днем +2... +8, ночью от -1 до -5 градусов; на юге днем +1... +6, ночью до -9 мороза; в центре и на севере днем +1... -3 градуса, а ночью - от -6 до -13 мороза. А вот на востоке днем -7... -11, ночью -19... -23 мороза.

В Киеве в четверг днем +1... -1, а ночью от -6 до -8 мороза.

22 января потепление охватит уже всю страну, лишь на востоке удержится ночной мороз. Днем ожидается на большинстве территорий +1... +5, ночью от +1 до -3 градусов.

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На западе и юге днем +4... +8, ночью от -2 до +3 градусов, а в Крыму днем +8... +10 тепла. На востоке ночью -9... -11 мороза.

В Киеве в пятницу днем +2... +4, а ночью от -1 до +1 градуса, без осадков.

Суббота, 23 января принесет тепло уже по всей стране, а на западе - возможны дожди. Температура днем от +2 до +8, ночью от -3 до +4 градусов.

В Киеве суббота будет без осадков, днем +2... +4, а ночью от +1 до -1 градуса.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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