Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся морозы и снегопад

Погода в январе в Украине будет морозной / pixabay

Погода в Украине в январе покажет еще свой "характер". По прогнозу синоптиков морозы и снегопады в страну вернутся ближе к Крещению 19 января.

Как сообщают синоптики Gismeteo, 6-8 января еще будет держаться плюсовая температура днем, а ночью ожидается около нуля или небольшой минус.

С 9 по 13 число станет прохладнее - днем около нуля, а ночью морозы усилятся. А вот с 14 по 19 число подморозит серьезнее. Холоднее всего на востоке - днем до -9 градусов, а ночью до -15 мороза.

На юге днем -1 градус, а ночью до -5 мороза, а на остальных территориях - днем около -5, а ночью до -10 градусов.

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На следующей неделе ожидается снег, а местами сильные снегопады.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: