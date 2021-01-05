Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся морозы и снегопад

В Украину идут снегопады и морозы.
Погода в Украине в январе покажет еще свой "характер". По прогнозу синоптиков морозы и снегопады в страну вернутся ближе к Крещению 19 января.
Как сообщают синоптики Gismeteo, 6-8 января еще будет держаться плюсовая температура днем, а ночью ожидается около нуля или небольшой минус.
С 9 по 13 число станет прохладнее - днем около нуля, а ночью морозы усилятся. А вот с 14 по 19 число подморозит серьезнее. Холоднее всего на востоке - днем до -9 градусов, а ночью до -15 мороза.
На юге днем -1 градус, а ночью до -5 мороза, а на остальных территориях - днем около -5, а ночью до -10 градусов.
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На следующей неделе ожидается снег, а местами сильные снегопады.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптики дали подробный прогноз погоды на январь. В январе 2021 года в Украине средняя месячная температура ожидается в пределах 0-4 градусов мороза.
- Эксперт спрогнозировал Украине снежный и морозный период. Зимой 2021 ожидаются погодные качели.
- Синоптик сказал, когда в Украину придут свирепые морозы. Ждать осталось недолго.
Автор: Мария Тупик