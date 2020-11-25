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Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся снегопады ​

25 ноября 2020, 23:16

В Украину движутся мощные снегопады.

В Украину идут снегопады / УНИАН

Погода в Украине принесет мощные снегопады. По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра зимние осадки будут практически по всей стране. Снегопад пройдет в последние дни ноября - 29-30 числа.

Атмосферный фронт испортит солнечную погоду в субботу, 28 ноября. В этот день будут дожди, а в следующие дни температура снизится, и осадки превратятся в снег.

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В Украине 26 ноября будет тепло и сухо, а вот на выходных вернется похолодание.

"Уже на выходных в Украине похолодает и появятся осадки. Так, в Киеве в воскресенье, 29 ноября, прогнозируются дожди, снег и сильный ветер", - сообщила в Telegram синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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