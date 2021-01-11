Синоптики рассказали, сколько продержится 20-градусный мороз в Украине

Украину накроет снегопад и сильный мороз / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни значительно ухудшится. Синоптики прогнозируют, что в некоторых регионах температура воздуха будет -20 градусов.

При этом, по прогнозу экспертов, похолодание продлится недолго - вскоре в страну вернется теплая зима.

Похолодание в Украину придет на две недели. Холоднее всего будет на севере и востоке - до -20 и даже ниже в ночное время, на западе - термометры покажут до -15, а на юге - до -10 градусов.

Пиком похолодания станет 16-18 января, после чего столбики термометров стремительно поползут вверх. И уже в течение двух-трех дней покажут плюсовую температуру. После потепления в страну снова вернутся морозы, хотя и не такие сильные.

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Кроме того, с 13 по 17 января в Украине ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

В Киеве синоптики прогнозируют 12 января пасмурную погоду и около -1... -2 градусов в течение суток.

13-15 января ожидается снег и снижение температуры. А 16-17 января будут очень холодными - от -17 до -22 градусов.

С понедельника, 18 января столбики термометров пойдут вверх, и уже 20 января днем будет плюсовая температура, но затем снова вернутся морозы.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: