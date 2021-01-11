Синоптики рассказали, сколько продержится 20-градусный мороз в Украине

Эксперты назвали самый холодный день января.
Погода в Украине в ближайшие дни значительно ухудшится. Синоптики прогнозируют, что в некоторых регионах температура воздуха будет -20 градусов.
При этом, по прогнозу экспертов, похолодание продлится недолго - вскоре в страну вернется теплая зима.
Похолодание в Украину придет на две недели. Холоднее всего будет на севере и востоке - до -20 и даже ниже в ночное время, на западе - термометры покажут до -15, а на юге - до -10 градусов.
Пиком похолодания станет 16-18 января, после чего столбики термометров стремительно поползут вверх. И уже в течение двух-трех дней покажут плюсовую температуру. После потепления в страну снова вернутся морозы, хотя и не такие сильные.
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Кроме того, с 13 по 17 января в Украине ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.
В Киеве синоптики прогнозируют 12 января пасмурную погоду и около -1... -2 градусов в течение суток.
13-15 января ожидается снег и снижение температуры. А 16-17 января будут очень холодными - от -17 до -22 градусов.
С понедельника, 18 января столбики термометров пойдут вверх, и уже 20 января днем будет плюсовая температура, но затем снова вернутся морозы.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
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