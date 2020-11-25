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Синоптики резко изменили прогноз погоды в Украине

25 ноября 2020, 01:13

В Украину идет антициклон Валентин.

В Украине резко потеплеет / УНИАН

Погода в Украине в ближайшие дни изменится благодаря приходу антициклона. По словам синоптиков, погода будет бить рекорды.

В Укргидрометцентре сообщили, что 26 ноября в Украину придет солнечная погода - особенно малооблачно будет на западе. Осадки в этот день маловероятны. Температура воздуха в западных областях +4 +8, на юге будут ноябрьские рекорды с +5 +10, в центре и на севере +3 +6, а на востоке +2 +4 градуса.

Ночью по стране -1...+3 градуса, но на западе заморозки усилятся до -1... -4 градусов.

В Киеве в четверг малооблачно, без осадков. Температура +4 +6, ночью от 0 до +2 градусов.

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27 ноября температура воздуха в Украине будет примерно без изменений, но на северо-запад нагрянет атмосферный фронт с дождем и мокрым снегом.

В Киеве в пятницу вероятен небольшой дождь, температура +4 +6 днем, ночью 0... +2 градуса.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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