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Синоптики удивили прогнозом погоды на понедельник

18 октября 2020, 21:03

Столбики термометра местами покажут до +16 градусов.

осень
Синоптики дали прогноз на 19 октября / Reuters

В понедельник, 19 октября, погода в Украине ожидается с переменной облачностью и без осадков. Столбики термометра местами покажут до +16 градусов.

Об этом сообщает сегодня вечером Укргидрометцентр.

Так, на западе страны синоптики прогнозируют от +8 до +11 градусов днем, ночью похолодает от +3 до +6 градусов.

На юге днем от +14 до +17 градусов выше нуля, ночью – от 6 до 11 градусов с отметкой "плюс". На востоке столбик термометра поднимется до 9-14 градусов тепла днем, а ночью опустится до 3-10.

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В центре и на севере страны – от +9 до +12 градусов днем, ночью будет более прохладно – от +3 до +6 градусов.

В Киеве в этот день воздух прогреется до 9-11 градусов, ночью ожидается 4-6 градусов.

  • Народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, в ноябре в Украину вернется аномальное для осени тепло. Этот период можно будет назвать еще одним "бабьим летом".
  • Украинский синоптик Татьяна Адаменко спрогнозировала, что нынешняя зима обещает быть теплой. Прогноз погоды говорит о том, что ждать снега этой зимой не стоит, однако будут ледяные дожди, оттепели и небольшие морозы.

Укргидрометцентр Погода в Украине Погода на завтра Погода Киев погода осенью 2020
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