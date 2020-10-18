Синоптики удивили прогнозом погоды на понедельник

Синоптики дали прогноз на 19 октября / Reuters

В понедельник, 19 октября, погода в Украине ожидается с переменной облачностью и без осадков. Столбики термометра местами покажут до +16 градусов.

Об этом сообщает сегодня вечером Укргидрометцентр.

Так, на западе страны синоптики прогнозируют от +8 до +11 градусов днем, ночью похолодает от +3 до +6 градусов.

На юге днем от +14 до +17 градусов выше нуля, ночью – от 6 до 11 градусов с отметкой "плюс". На востоке столбик термометра поднимется до 9-14 градусов тепла днем, а ночью опустится до 3-10.

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В центре и на севере страны – от +9 до +12 градусов днем, ночью будет более прохладно – от +3 до +6 градусов.

В Киеве в этот день воздух прогреется до 9-11 градусов, ночью ожидается 4-6 градусов.