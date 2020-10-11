Синоптики уточнили, когда в Украине резко похолодает и будут первые заморозки

Синоптики уточнили, когда в Украине резко похолодает / УНИАН

В Украине погода останется теплой вплоть до праздника Покровы (14 октября нынешнего года), после чего температура воздуха быстро снизится, а первые заморозки в стране ожидаются уже через неделю.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на прогноз синоптиков на третью декаду октября.

По их словам, в ближайшую неделю украинцы смогут насладиться солнечной и теплой погодой в дневное время и влажным туманом в утренние часы. Осадки различного объема ожидаются преимущественно в западных и северных областях Украины.

В конце будущей недели, после 14 октября, градусники начнут показывать резкий спад температуры почти на всей территории страны.

Далее ‒ к 20 октября наступит серьезное похолодание по всей Украине, а первые заморозки наступят сперва в северных и западных регионах. 24 октября заморозки придут и в остальные области, и только в южных регионах в данный период сохранится температура выше нуля.

Позднее синоптики сайта Gismeteo сделали прогноз, согласно которому ночные морозы ударят:

в Чернигове, Житомире, Тернополе и Сумах уже через неделю в понедельник 19 октября;

в Киеве, Харькове, Полтаве - с 20 октября.

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Прогноз погоды - что было ранее: