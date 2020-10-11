Синоптики уточнили, когда в Украине резко похолодает и будут первые заморозки

По словам синоптиков, наслаждаться теплотой украинцам осталось совсем немного.
В Украине погода останется теплой вплоть до праздника Покровы (14 октября нынешнего года), после чего температура воздуха быстро снизится, а первые заморозки в стране ожидаются уже через неделю.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на прогноз синоптиков на третью декаду октября.
По их словам, в ближайшую неделю украинцы смогут насладиться солнечной и теплой погодой в дневное время и влажным туманом в утренние часы. Осадки различного объема ожидаются преимущественно в западных и северных областях Украины.
В конце будущей недели, после 14 октября, градусники начнут показывать резкий спад температуры почти на всей территории страны.
Далее ‒ к 20 октября наступит серьезное похолодание по всей Украине, а первые заморозки наступят сперва в северных и западных регионах. 24 октября заморозки придут и в остальные области, и только в южных регионах в данный период сохранится температура выше нуля.
Позднее синоптики сайта Gismeteo сделали прогноз, согласно которому ночные морозы ударят:
- в Чернигове, Житомире, Тернополе и Сумах уже через неделю в понедельник 19 октября;
- в Киеве, Харькове, Полтаве - с 20 октября.
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Прогноз погоды - что было ранее:
- Синоптики предупредили о том, что совсем скоро температура воздуха начнет снижаться во всех регионах Украины. Ожидается, что в стране будет две волны бабьего лета и обильные дожди.
- По их словам, основная причина потепления — сухая жаркая воздушная масса, которая приходит в Украину с территории Северного Кавказа, Кубани, Южного Поволжья и Прикаспийской низменности.