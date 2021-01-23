Скоро до -22: народный синоптик предупредил Украину о возвращении дубака

В Украину скоро вернется сильный мороз, спрогнозировал эксперт / 1zoom.ru

Народный синоптик Леонид Горбань предупредил, что в Украине во вторник и в среду, 26-27 января, снова похолодает – днем ожидается до 15-16 градусов мороза.

Ночью температура может упасть до отметки -22 градуса, приводит прогноз эксперта Апостроф.

Собеседник добавил, что 28 и 29 января ожидается до 12 мороза.

"…30 января будет 15 градусов мороза, да еще и снегопады", – поделился Горбань.

На сайте Укргидрометцентра говорится, что погода в Украине 26-27 января будет достаточно теплой. Самая низкая ночная температура ожидается на западе страны – 4 градуса мороза.

Погодная карта Украины на 26 января

/ meteo.gov.ua

Погодная карта Украины на 27 января

/ meteo.gov.ua