Скоро до -22: народный синоптик предупредил Украину о возвращении дубака

В конце января Украине грозят серьезные "минусы", поделился эксперт.
Народный синоптик Леонид Горбань предупредил, что в Украине во вторник и в среду, 26-27 января, снова похолодает – днем ожидается до 15-16 градусов мороза.
Ночью температура может упасть до отметки -22 градуса, приводит прогноз эксперта Апостроф.
Собеседник добавил, что 28 и 29 января ожидается до 12 мороза.
"…30 января будет 15 градусов мороза, да еще и снегопады", – поделился Горбань.
На сайте Укргидрометцентра говорится, что погода в Украине 26-27 января будет достаточно теплой. Самая низкая ночная температура ожидается на западе страны – 4 градуса мороза.
Погодная карта Украины на 26 января
Погодная карта Украины на 27 января
- Напомним, в Украине в январе были сильные морозы – ночная температура опускалась ниже -20 градусов.
- Уже был составлен прогноз погоды для нашей страны на 23-24 января. По прогнозу синоптика Наталии Диденко, днем на большей части территории ожидается до +7 градусов, а на западе и на юге – до +12.
- Эксперта также предупредила, что 25 числа из-за циклона ожидается неблагоприятная погода – большинство областей накроют дожди.
Автор: Екатерина Присяжнюк