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Скоро до -22: народный синоптик предупредил Украину о возвращении дубака

23 января 2021, 11:15
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В конце января Украине грозят серьезные "минусы", поделился эксперт.

Эксперт спрогнозировал, что в Украину скоро вернется сильный мороз – Похолодание в Украине 2021
В Украину скоро вернется сильный мороз, спрогнозировал эксперт / 1zoom.ru

Народный синоптик Леонид Горбань предупредил, что в Украине во вторник и в среду, 26-27 января, снова похолодает – днем ожидается до 15-16 градусов мороза.

Ночью температура может упасть до отметки -22 градуса, приводит прогноз эксперта Апостроф.

Собеседник добавил, что 28 и 29 января ожидается до 12 мороза.

"…30 января будет 15 градусов мороза, да еще и снегопады", – поделился Горбань.

На сайте Укргидрометцентра говорится, что погода в Украине 26-27 января будет достаточно теплой. Самая низкая ночная температура ожидается на западе страны – 4 градуса мороза.

Погодная карта Украины на 26 января

/ meteo.gov.ua

Погодная карта Украины на 27 января

/ meteo.gov.ua
  • Напомним, в Украине в январе были сильные морозы – ночная температура опускалась ниже -20 градусов.
  • Уже был составлен прогноз погоды для нашей страны на 23-24 января. По прогнозу синоптика Наталии Диденко, днем на большей части территории ожидается до +7 градусов, а на западе и на юге – до +12.
  • Эксперта также предупредила, что 25 числа из-за циклона ожидается неблагоприятная погода – большинство областей накроют дожди.

прогноз погоды Леонид Горбань Погода в Украине
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