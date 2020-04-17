Синоптик обещает, что смог в Киеве и пылевая буря отступят – прогноз

Смог в Киеве и пылевая буря – синоптик обещает спасение / 1zoom.ru

Пылевая буря Киев покинет очень скоро, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

К северной границы Украины как раз подтягиваются дождевые облака. Осталось их дождаться, и они смогут потушить пожары – и больше не будет Киев в дыму.

Диденко надеется, что дождь в Киеве пойдет уже к вечеру сегодняшнего дня.

"Сейчас вдоль нашей северной границы ходят ячейки дождиков – карта свежая. Есть надежда, что вечером немного дождей достанется зонам, где наблюдался и наблюдается огонь, северным районам Киевщины и Житомирщины", – пояснила синоптик у себя в Facebook.

Напомним, вчера Киев накрыла пылевая буря. Сильный штормовой ветер принес в столицу пыль и пепел с чернобыльских пожарищ.

17 апреля в Киеве зафиксировали самый высокий уровень загрязненности воздуха – красный. Людей настоятельно просят не открывать окон и тем более не выходить на улицу. Детальнее читайте в нашем материале Наивысший уровень опасности: что творится в Киеве сегодня.