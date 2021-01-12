Снег, гололед и штормовые ветра: кого в Украине ждут синоптические подарки

Синоптик: Погода в Украине меняется из-за мощного циклона / 1zoom.ru

Погоду в Украине в ближайшие дни формирует южный циклон, сообщает синоптик Наталья Диденко.

Первыми его последствия ощутят на себе южные регионы страны. Здесь уже ближайшей ночью ожидаются дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега и, как следствие, гололед и гололедица. Кроме того, северо-восточный ветер будет достигать штормовых значений.

Завтра днем, 13 января, ухудшится погодная ситуация на всем юго-востоке страны. Также погодных неприятностей стоит ждать жителям Полтавской, Сумской, Днепропетровской, частично Кировоградской и Черкасской областей. Зато в Одесской области ситуация к обеду улучшится.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на январь 2021: как сильно прижмет на Рождество и КрещениеТакже снег 13 января ожидается на западе Украины. Температура тут в дневное время не будет превышать ноль градусов.

Ближайшей ночью в Украине ожидается 2-7 градусов мороза, а завтра днем – до 4 градусов мороза, на юге и западе – около нуля. Начиная с 14 января похолодание усилится.

Погода в Киеве завтра, 13 января, будет без существенных осадков – но вероятность снега все же есть. Ночью в столице ожидается 2-4 градуса мороза, днем – около 1 градуса мороза.

Существенное похолодание в Киеве начнется с 14 января. Пик морозов Диденко прогнозирует на 15-19 января, когда по ночам ожидается до 15-19 градусов ниже нуля.

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