Снег, гололед и штормовые ветра: кого в Украине ждут синоптические подарки

Погода в Украине завтра, 13 января, преподнесет немало синоптических сюрпризов.
Погоду в Украине в ближайшие дни формирует южный циклон, сообщает синоптик Наталья Диденко.
Первыми его последствия ощутят на себе южные регионы страны. Здесь уже ближайшей ночью ожидаются дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега и, как следствие, гололед и гололедица. Кроме того, северо-восточный ветер будет достигать штормовых значений.
Завтра днем, 13 января, ухудшится погодная ситуация на всем юго-востоке страны. Также погодных неприятностей стоит ждать жителям Полтавской, Сумской, Днепропетровской, частично Кировоградской и Черкасской областей. Зато в Одесской области ситуация к обеду улучшится.
Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на январь 2021: как сильно прижмет на Рождество и КрещениеТакже снег 13 января ожидается на западе Украины. Температура тут в дневное время не будет превышать ноль градусов.
Ближайшей ночью в Украине ожидается 2-7 градусов мороза, а завтра днем – до 4 градусов мороза, на юге и западе – около нуля. Начиная с 14 января похолодание усилится.
Погода в Киеве завтра, 13 января, будет без существенных осадков – но вероятность снега все же есть. Ночью в столице ожидается 2-4 градуса мороза, днем – около 1 градуса мороза.
Существенное похолодание в Киеве начнется с 14 января. Пик морозов Диденко прогнозирует на 15-19 января, когда по ночам ожидается до 15-19 градусов ниже нуля.
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