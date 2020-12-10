Снег и ледяной дождь: кому в Украине грозит погодный кошмар

Ряд регионв ждет осложнение погодных условий / Фото pixabay.com

Синоптик Наталья Диденко рассказала, чего ждать от погоды в последний рабочий день текущей недели.

Прогноз погоды на завтра Диденко опубликовала в своем Telegram-канале.

По ее словам, Украину заторонет южный циклон Yvonne, поэтому ближайшей ночью в западных, северных областях, а также на Винничине ожидаются осадки, мокрый снег и дождь или даже ледяной дождь.

В пятницу днем ​​антициклон с северо-востока сменит Yvonne, поэтому осадки вероятны лишь местами в западной части Украины. В большинстве областей Украины завтра будет преобладать сухая погода, говорит прогноз погоды.

Ветер 11 декабря будет юго-восточным, сильным, до штормовых порывов.

Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться от нуля до трех градусов мороза. На Востоке, а также на Полтавщине, Сумщине, в Днепре с районами столбики термометров покажут от -3 до -7 градусов, в Одесской области и в Крыму от 2 до 6 градусов тепла.

Днем в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах нуля градусов, на Востоке - до 2 мороза, на Западе и Юге – от +3 до +8 градусов.

Погода в Киеве в пятницу будет влажной, однако днем ​​осадки прекратятся. Ветер порывистый, восточного или юго-восточного направления. Ночью в столице немного подморозит, на дорогах гололедица. В течение дня в Киеве потеплеет до +1 градуса.

Читайте такжеСиноптик рассказал, когда в Украину придет настоящая зима

Погода в Украине - последние новости