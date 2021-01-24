Снег, мороз и штормовой ветер: синоптик назвала дату нового похолодания

Погода в Украине в понедельник будет "нелетной".
Новая неделя в Украине начнется с очень сильного юго-восточного ветра – порывы будут достигать 15-22 метров в секунду. Об этом свидетельствует прогноз погоды, который опубликовала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в Украину идет циклон Lars, который принесет осадки. Это будет преимущественно дождь, написала синоптик в Telegram-канале.
Вечером в понедельник в Винницкой и Житомирской возможен мокрый снег.
"Особое предостережение для тех, кто находится в Карпатах - там в ближайшее время предполагается сильный снег и метели", - предупредила Диденко.
Температура воздуха хотя и будет плюсовой, однако на фоне циклона и сильного ветра тепло не будет ощущаться. Завтра днем в Украине столбики термометров покажут +4… +9 градусов, в Крыму – от +7 до +13 градусов.
На Западе будет прохладнее - от одного градуса мороза до двух градусов тепла.
Погода в Киеве 25 января будет влажной и ветреной с температурой воздуха +5… +7 градусов.
В середине недели на значительную часть территории Украины придет похолодание. Ночью температура воздуха опустится до -2…-8 градусов, днем - до нуля и небольших "минусов".
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Погода в Украине - последние новости:
- Народный синоптик Леонид Горбань предупредил, что в Украине во вторник и в среду, 26-27 января, снова похолодает – днем ожидается до 15-16 градусов мороза. Ночью температура может упасть до отметки -22 градуса.
- Синоптик Наталья Диденко предупредила, что 25 числа из-за циклона ожидается неблагоприятная погода – большинство областей накроют дожди.