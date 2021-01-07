Снегопад и гололед: украинцев предупредили, где будет бушевать непогода

В Украине прогнозируют ухудшение погодных условий / УНИАН

В пятницу, 8 января, в Украине ожидается влажная погода с туманами, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как написала она в Facebook, осадки в виде дождя, иногда мокрого снега, ночью и завтра утром прогнозируются на северо-востоке Украины.

"А днем ​​подтянется на наш Юг мощная зона осадков. Значительная часть территории Украины все же останется без существенных осадков", - отметила она.

Синоптик прогнозирует температуру воздуха в пределах +1 +5 градусов.

"В Киеве 8 января осадки маловероятны, днем ​​около 2 градусов. В столице ожидается ветреная погода. Постепенно в дальнейшем похолодает, но без каких-либо серьезных морозов", - добавила Диденко.

В свою очередь в Укргидрометцентре объявил штормовое предупреждение по Украине на 8 января.

"Ночью 8 января в Черниговской и Сумской областях значительные осадки, в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности)", - говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

Отметим, что в пресс-службе Киевской городской госадминистрации предупредили, что в ночь на пятницу, 8 января, в Киеве ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Погодные условия представляют I уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды на 8 января / meteo.gov.ua

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