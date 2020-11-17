Снегопад в Украине: ​спасатели предупредили украинцев об опасности​

Украину заметет снегом / УНИАН

Погода в Украине в среду, 18 ноября, будет холодной и снежной. По прогнозу Укргидрометцентра, в северных и центральных областях, а также в Киеве ночью и утром будет идти снег.

В северных и центральных областях ночью и утром местами будет небольшой мокрый снег. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве 18 ноября без существенных осадков, но облачно. Ночью и утром местами небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

Также спасатели сообщили, что в восточных областях Украины на дорогах ожидается гололедица.

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Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

"Внимание! Предупреждение о гололеде на дорогах. По данным Укргидрометцентра, 17-19 ноября в восточных областях на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: