Снегопад в Украине: ​спасатели предупредили украинцев об опасности​

Украину немного подморозит и засыплет снегом.
Погода в Украине в среду, 18 ноября, будет холодной и снежной. По прогнозу Укргидрометцентра, в северных и центральных областях, а также в Киеве ночью и утром будет идти снег.
В северных и центральных областях ночью и утром местами будет небольшой мокрый снег. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
В Киеве 18 ноября без существенных осадков, но облачно. Ночью и утром местами небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.
Также спасатели сообщили, что в восточных областях Украины на дорогах ожидается гололедица.
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Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
"Внимание! Предупреждение о гололеде на дорогах. По данным Укргидрометцентра, 17-19 ноября в восточных областях на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптик рассказал, какой ждать погоды на Новый год 2021. По словам Владимира Деркача декабрь будет довольно теплый, даже ночью столбики термометра не будут опускаться ниже нулевой отметки.
- Также синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год 2021 и День святого Николая.
- Климатолог считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.